|Стало известно, куда «сбежала» Надежда Савченко (фото)
|13.03.2018 11:46
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Об этом она сообщила на странице в Facebook.
Она написала, что ее поездка в Страсбург проходит нормально, и опубликовала кадры на фоне Европейского парламента, в котором проходит очередная парламентская сессия.
Она рассказала, что главной темой ее встречи с европейскими
депутатами является вопрос украинских граждан, задержанных в России
по обвинениям в политических вопросах, а также поднимется тема
пленных военных, которые находятся в зоне конфликта на
Донбассе.
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