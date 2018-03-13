Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Она написала, что ее поездка в Страсбург проходит нормально, и опубликовала кадры на фоне Европейского парламента, в котором проходит очередная парламентская сессия.

Она рассказала, что главной темой ее встречи с европейскими депутатами является вопрос украинских граждан, задержанных в России по обвинениям в политических вопросах, а также поднимется тема пленных военных, которые находятся в зоне конфликта на Донбассе.





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