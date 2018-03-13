Бытовая, политическая коррупция и непрозрачное управление коммунальным имуществом наиболее распространены в регионах Украины

Бытовая и политическая коррупция, а также непрозрачность управления коммунальным имуществом характерны для ряда областей Украины, о чем свидетельствуют результаты исследования "Восприятие успешности проведения антикоррупционной реформы в Украине: региональное измерение".

Согласно исследованию, общими почти для всех областей, которые исследовались, являются следующие коррупционные проблемы: неэффективность использования коммунального имущества (непрозрачные тендеры, строительство, землеотвод), бытовая коррупция в образовательной и медицинской сферах, политическая коррупция (лоббизм незаконных решений, непрозрачность назначения на должности) и коррупция в разрешительной системе.

В некоторых регионах, в том числе в приграничных, есть проблемы, характерные преимущественно для таких областей: добыча янтаря и вырубка леса (Ривне), нелегальная добыча угля, контрабанда и перевозка людей через линию разграничения (Северодонецк), коррупция в таможенных органах и клановость в местной власти (Ужгород), непрозрачность распределения бюджета (Тернополь), коррупция в правоохранительных органах (Харьков), контрабанда и махинации с выделением земли участникам АТО (Херсон), коррупция при ремонте и строительстве дорог (Чернигов), коррупция в портах и на таможне (Николаев).

Исследование было проведено Харьковским институтом социологических исследований при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине и Агентства США по международному развитию (USAID). Срок - октябрь-декабрь 2017 года с применением фокус-группового метода.

Общее количество регионов исследования включает 10 и охватывает представителей Винницкой, Полтавской, Ривненской, Закарпатской, Черниговской, Тернопольской, Николаевской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

Фокус-группы формировались из представителей общественных антикоррупционных организаций, журналистов местных СМИ и активистов соответствующих регионов.