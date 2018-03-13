Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что пожар на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области мог произойти из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Военная прокуратура Украины держит на контроле ход расследования пожара на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, в результате которого погиб военнослужащий, информирует svodka.net.

Как написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, трагедия произошла в ночь на вторник, 13 марта, в 03:35 из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих.

Также он отметил, что по факту уничтожения военного имущества, повлекшее тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины.

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Помимо этого, Лысенко сообщил, что 10 марта военной прокуратурой Николаевского гарнизона по факту халатного отношения военных лиц к службе, которые проигнорировали обеспечение надлежащих условий проживания военнослужащих на территории 233 учебного центра с. Михайловка Николаевской области, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины.

«Сейчас военной прокуратурой гарнизона проводятся неотложные следственные действия. Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается и постоянно находится под контролем военной прокуратуры Южного региона Украины», — добавили в ГПУ.

Напомним, ранее советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что пожар на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области мог произойти из-за нарушений правил пожарной безопасности.

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