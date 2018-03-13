По словам министра обороны Украины Степана Полторака, Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения и военной техники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полторак: РФ наращивает военную группировку в оккупированном Крыму Фото: ЕРА По словам Полторака, на территории Донецкой и Луганской областей Россия проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений.Кроме того, РФ наращивает военную группировку в оккупированном Крыму. "Мы расцениваем, что главная цель этих действий – это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", – заявил министр.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась 5 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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