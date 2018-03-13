По словам министра обороны Украины Степана Полторака, Россия на
территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание
новейших образцов вооружения и военной техники. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Полторак: РФ наращивает
военную группировку в оккупированном Крыму Фото: ЕРА По
словам Полторака, на территории Донецкой и Луганской
областей Россия проводит боевое испытание новейших
образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание
своих воинских подразделений.Кроме того, РФ наращивает военную
группировку в оккупированном Крыму. "Мы расцениваем, что
главная цель этих действий – это возможность быстро и без
длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", –
заявил министр.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался
в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько
раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его
полного соблюдения. Последняя попытка ввести режим прекращения
огня на Донбассе провалилась 5 марта 2018 года.
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