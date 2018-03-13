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Кресла для офисов по принципам эргономики
13.03.2018 11:51
Кресла для офисов по принципам эргономики
Итальянская компания KULIK SYSTEM® — руководитель по изготовлению эргономичной офисной мебели
Продукция бренда призвана повышать работоспособность персонала, обеспечивая максимально комфортные условия для труда. "Умное" офисное кресло заботится о здоровье сотрудников и даёт им возможность работать на благо компании ещё более продуктивно. Мебель KULIK SYSTEM® не имеет аналогов на мировом рынке, что подтверждает её уникальность и неповторимость.
Кресла для офисов по принципам эргономики

Что в ней особенного

Каждое ортопедическое кресло разрабатывается с учётом итогов исследований в сфере вертебрологии. Это доказывает то, что мебель помогает избежать проблем с позвоночником и спиной. Уникальная конструкция кресла повторяет анатомические изгибы тела и корректирует осанку. За счёт такой особенности они обеспечивают правильное распределение нагрузки на позвоночник.

Как именно эргономические кресла поддерживают организм во время работы за компьютером? Происходит это путём:

  • поддержки грудного отдела;
  • фиксации поясницы — это предотвращает быструю утомляемость;
  • контроля нагрузки на копчик, что устраняет давление на нижнюю часть позвоночника и ощущение «зажатости»;
  • поддержки комфортной температуры сидения, за счёт чего исключается перегрев.

 

Ортопедические кресла KULIK SYSTEM® — своеобразный технологический интеллект, сохраняющий естественную гибкость и функциональность позвоночника. Кроме того, мебель воплощает высочайшее качество исполнения и неповторимые дизайнерские идеи.

Секрет успеха

Кресла для офисов по принципам эргономики

Компания KULIK SYSTEM® — многоуровневое предприятие, которое отличается мощной интеллектуальной базой и технологичным производством. Слаженное выполнение всех действий позволило производителю стать лидером в своей области. Кресла KULIK SYSTEM® проходят долгий путь, прежде чем попасть к конечному потребителю. Над ними работают специалисты разных профилей:

  • доктора вертебрологии и реабилитологии постоянно тестируют и совершенствуют систему поддержки, коррекции и снижения нагрузки на позвоночник;
  • команда бюро инжиниринга работает над поиском возможностей развития новых технологий;
  • сотрудники фабрики прикладывают все усилия для создания неповторимой отделки. Здесь применяется высокотехнологичное швейное оборудование, в том числе и устройства для формовки эластичного пенополиуретана;
  • логисты решают вопросы, связанные с доставкой. Специалисты находят оптимальные способы поставок, чтобы максимально сократить расходы и сроки.

 

Кропотливый подход к каждому производственному этапу позволил компании KULIK SYSTEM® достичь таких высот и вывести свою продукцию в лидеры. Кресла итальянского бренда ассоциируются со здоровьем и комфортом, а это самые важные моменты для активных тружеников офисов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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