«Будет беспорядок. Человек по сто в день будут собираться только в очередях в судах. Как справятся с этим судьи – для меня непонятно. Кто этим будет заниматься, выделят людей, которые будут выписывать направление. И я так понимаю, это будет выписывать только один суд», — говорит Феликс Чехович, соучредитель ритуального дома.

Без решения суда морги тело не будут принимать.

«В судах уже готовятся к чрезмерным нагрузкам. В Киеве будут обращаться только в Шевченковский районный суд. Только в прошлом году там рассмотрели более 30 тысяч ходатайств уголовного производства, и это не учитывая других гражданских дел, в которых было почти столько же. Люди будут вынуждены ждать», — говорит судья Ирина Фролова.

Тела умерших потребуется хранить минимум 72 часа.

«Если умер дома, тогда родственникам нужно находить какой-то выход, чтобы находилось тело в течение этих 72 часов. Таким выходом могут быть только частные холодильные камеры, сутки содержания тела в которых будет стоить от 280 до 350 гривен. Но возможности частников ограничены, и мест хватит не всем», — рассказал Олег Садовый, заведующий отделения паталогоанатомии Киевской городской больницы №1.

Автор этих новаций – депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Журналисты пытались узнать, что побудило нардепа прибегнуть к таким изменениям, однако телефон народного избранника постоянно выключен. Зато на своей странице в Facebook новатор пишет, что гордится этой поправкой.

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