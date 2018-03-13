Россия перестала изготовлять нервно-паралитические газы в 1990-х годах и уничтожила все их запасы, в том числе и газа "Новичок", которым, вероятно, в Великобритании отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом заявил член Совета Федерации Игорь Морозов. Скрипаля отравили нервно-паралитическим газом Фото: EPA По утверждениям Морозова, РФ прекратила изготовление нервно-паралитических веществ в 1990-х годах, в том числе и "Новичка", и уничтожила все его запасы. Он отметил, что последние партии нервно-паралитических газов зарин и заман были уничтожены в 2017 году.В то же время, Морозов отметил, что изготовление "Новичка" подпольно "хотя и опасно, но возможно".66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.До этого министр иностранных дел Британии Борис Джонсон предупреждал, что страна будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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