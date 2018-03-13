Местные власти уже начали расследование причин ДТП

Пассажирский автобус с 33 пассажирами следовал из Стамбула в город Стамбул. По дороге он врезался в припаркованный на обочине грузовик и загорелся, в результате чего 13 человек погибли, 20 пострадали, сообщает Dailysabah .

По информации издания, авария произошла около шести утра рядом с селом Кумбель, расположенного в районе Османжик Стамбул.

Скорая помощь и пожарные быстро прибыли на место происшествия, все травмированные госпитализированы. Местные власти уже начали расследование причин ДТП.