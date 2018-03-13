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В Турции автобус врезался в грузовик: 13 человек погибли
13.03.2018 11:59
В Турции автобус врезался в грузовик: 13 человек погибли
Местные власти уже начали расследование причин ДТП
В Турции пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате чего 13 человек погибли и еще 20 пострадали.
В Турции автобус врезался в грузовик: 13 человек погибли Фото: АА

Пассажирский автобус с 33 пассажирами следовал из Стамбула в город Стамбул. По дороге он врезался в припаркованный на обочине грузовик и загорелся, в результате чего 13 человек погибли, 20 пострадали, сообщает Dailysabah .

По информации издания, авария произошла около шести утра рядом с селом Кумбель, расположенного в районе Османжик Стамбул.

Скорая помощь и пожарные быстро прибыли на место происшествия, все травмированные госпитализированы. Местные власти уже начали расследование причин ДТП.

Напомним, что в  Подмосковье рейсовый пассажирский автобус, в котором ехали преимущественно украинцы, столкнулся со снегоходом 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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