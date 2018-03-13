Женская энергетика очень необычна тем, что иногда на ее невозможно никак повлиять со стороны.

Но на этой неделе астрологи советуют быть осторожными: влияние планет принесет дамам немало проблем, пишет со ссылкой на .

Звезды и планеты с 12 марта будут невероятно стабильными, но не все. Только Марс 17 числа станет намного сильнее нормы из-за перехода в Знак Козерога. Это значит, что необходимость физических тренировок и активности в целом возрастет. Вам нужно будет ближе к концу недели активизироваться во всех сферах жизни, чтобы получить максимальный результат к воскресенью. Для многих дам это будет означать, что выходные станут отчасти рабочими и напряженными. Повышайте свою энергетику и жизненный тонус, потому что расход «топлива» будет максимальным на этой неделе для прекрасной половины человечества.

Женщина-Овен

Овнами управляет Солнце, которое на этой неделе будет спокойным и размеренным. Ваши переживания и амбиции будут постоянно перекрывать друг друга. В сложных ситуациях вы можете поддаться своей неуверенности и стать менее удачливыми. С мужчинами отношения лучше строить по принципу обмена. В любви каждая сторона должна не только получать что-то позитивное, но и предлагать нечто приятное взамен. Если вы захотите забрать всё, то придется приготовиться к разрыву отношений или мести со стороны второй половинки.

Высокомерие и эгоизм должны быть поверхностными и не такими сильным, как обычно. Не давайте волю своим эмоциям, потому что вам нужно сохранить лидерство во всех сферах. Творческий подход к решению трудных проблем поможет вам произвести правильное чувство на начальство, коллег и тех, кто может предложить вам новую работу. Ваша судьба в ваших руках, так что эмоциям нужно будет сказать «нет».

Женщина-Телец

Самовлюбленность вас может как спасти на этой неделе, так и отправить на самое дно. Венера, ваша главная помощница, не сможет повысить вашу продуктивность. Планете не удастся насытить вас силой, обаянием и уверенностью в себе, потому что ее силы будут на нуле. Пребывание Венеры в Овне сделает из вас человека ленивого и совершенно не готового к действиям.

Астрологи рекомендуют женщинам, рожденным под Знаком Тельца, не надеяться на помощь извне, а искать во всем компромиссы. Дипломатичность — ваше самое сильное оружие в борьбе за стабильность в эти семь дней. Жизнь готовит для вас новые сюрпризы, которые могут быть как приятным, так и не очень. Раскрывать свои карты Вселенная начнет уже сейчас, так что наберитесь терпения — оно вам понадобится больше, чем кому-либо.

Женщина-Близнецы

Мужчины могут обманывать вас ради того, чтобы познакомиться с вами или произвести на вас чувство. Не верьте их словам, действиям и намерениям. Они будут мелочными сейчас. Меркурий — ваш воспитатель, причем его сила вполне ощутима. Это значит, что пришло время для серьезных дел, смены обстановки, поездок, путешествий. Можно смело менять образ в эти семь дней, ходить за покупками и знакомиться с новыми людьми.

Новые знакомства помогут вам не только в отношениях с мужчинами, но и на работе. Вы сможете гораздо быстрее решить какие-то проблемы. Если никто вас не заставит почувствовать себя одиноко, то можете считать, что всё прошло удачно. Люди могут стать жестокими, причем в самый неподходящий момент. Вам необходимо будет ответить тем же. Это не месть, а способ оставить о себе правильное чувство.

Женщина-Рак

Женщинам, рожденным под вашим Знаком Зодиака, придется быть по-мужски уверенными в себе и целеустремленными. Сила духа важна будет, как никогда ранее. В понедельник будет сложный день, потому что Луна окажется обессиленной в Козероге. Потом, когда ночное светило переместится в Водолея, наступит период спокойный и размеренный. У вас обострится интуиция во вторник, среду и четверг, а перепады настроения исчезнут. Тем не менее, какие-то скрытые процессы будут происходить в вашем женском сознании до 15 числа и 18 марта.

16 и 17 числа вы будете очень уверены в себе, Луна не допустит капризов и импульсивных поступков. Ваши слабые стороны превратятся в сильные, но не наоборот. Не стоит спускать всех собак сразу, бросать все силы на решение какой-то одной проблемы. Будьте мудрее, потому что закон подлости никто не отменял. Несмотря на это, неделя будет удачной для дам, рожденных под Знаком Рака.

Женщина-Лев

За Львами обычно присматривают сразу и Солнце, и Плутон. Поскольку Плутон всегда принимает одну и ту же позицию, лишь изредка меняясь, не стоит думать, что на этой неделе всё само изменится в лучшую или худшую сторону. Вы все еще зависите от людей, которые вас окружают. Вам нужно больше находиться между них, избегая чрезмерно негативных желаний и стереотипного мышления.

Будьте самими собой, потому что других женщин-Львов общество не примет. Творческий подход к решению проблем поможет вам сократить путь от начала к завершению важного дела. Время превыше только, так что не тратьте его зря на пустых людей и пустые события. У вас может развиться эмпатия, так что сохраняйте объективность. Не позволяйте людям играть на ваших чувствах. Это ослабит вас в долгосрочной перспективе.

Женщина-Дева

Меркурий руководит вашей удачей, однако на этой неделе он не будет силен. Его умеренная энергетика скажется на ваших финансовых делах и на работе положительно, но не без проблем. Астрологи советуют вам избегать болтливости и сплетен. Ваши враги и завистники могут активизироваться. Чтобы все прошло гладко на свиданиях и деловых встречах, вам придется занять оборонительные позиции. Не прите вперед, как танк — думайте больше и анализируйте ситуации чаще.

Посвятите как можно больше времени обучению и получению знаний. Информация будет лучше усваиваться на этой неделе, так что не будьте ленивыми. Для студенток эта неделя будет невероятно продуктивной. Женщинам, рожденным под вашим Знаком, лучше не переходить дорогу врагам. Будьте дружелюбными и наблюдательными, чтобы кстати заметить то, что потом можно будет использовать как компромат.

Женщина-Весы

Весам придется увидеть во всех негативных событиях капельку чего-то хорошего. Помните о том, что ничего не бывает во Вселенной просто так. Пришла пора простить ваших обидчиков. Скажите людям, которые вас чем-то обидели в прошлом, что вы их прощаете. Можете выразить это при помощи какого-то жеста доброй воли. Помогайте всем, кто в этом будет нуждаться, и не пытайтесь настроить против себя кого-то. Каждый человек будет способен оказать вам помощь.

Венера и Сатурн возьмутся за вас. Точнее, этим займется только Сатурн, который все еще силен в Знаке Козерога. Он поможет вам сформировать свое собственное независимое мнение о мире и о событиях ближайшего прошлого и настоящего. Вы может стать реалистами, потому что слабая Венера не позволит вам сохранить эмоции целостными и независимыми. Старайтесь избегать их любыми методами. Сейчас нужно больше доверять мудрости и опыту.

Женщина-Скорпион

Марс и Уран — два ваших главных покровителя. На этой неделе Марс будет быть в Стрельце, а потом перейдет в Знак Козерога. Это поспособствует повышению его энергии. На вашей женской натуре это отразится самым благоприятным образом. Выходные будут просто чудесные, потому что настроение поднимется до небес, равно как и стрелка термометра на улице. Обещают приятную погоду, так что весна для вас начнет цвести всеми красками.

Любовная удача для дам-Скорпионов будет тоже вполне реальной вещью. Вы почувствуете прикосновение сил Урана в Овне, который как всегда с вами. Его энергия отлично сочетается с сильным Марсом. Это будет прекрасная неделя, потому что вас ждет много нового, приятного. Вы станете более независимыми, более свободными. Не бойтесь совершать яркие поступки.

Женщина-Стрелец

Чтобы неделя прошла успешно, женщинам-Стрельцам придется обратить внимание на Солнце и Нептун. Нептун — покровитель романтики и интуиции, так что вам в любви очень сильно повезет. Эта планета сейчас находится в Рыбах. Ее сила велика, но она растворяется в повседневных делах, следовательно нам кажется, что мы ее не чувствуем, но Стрельцам это удается, причем сильнее, чем кому-либо. Стабильное Солнце в Рыбах — это хорошее дополнение ко всему прочему.

Высокомерия и тщеславия лучше избегать, но не давайте людям повода думать, что они лучше вас в чем-то. Подтверждайте свое превосходство не словами, а действиями. Другие женщины будут меркнуть в вашей тени, потому что вы сможете привлечь к себе внимание мужчин. Вам удастся найти своего спутника жизни, если вы сможете абстрагироваться от дел и работы вовремя, ближе к выходным.

Женщина-Козерог

Марс для девушек и женщин-Козерогов будет очень актуален. Эта планета — ваш главный помощник во всем. Положитесь на самих себя и на свое чутье, а также на умение видеть то, что скрыто от других. Сила воли — это не всегда женское начало, но вам придется проявить характер в некоторых моментах. Людям нужно будет доказать, что вы достойный соперник или, наоборот, друг. Что самое интересное, так это то, что придется доказывать что-то не малознакомым личностям, а близким людям.

Ваша вторая половинка может усомниться в вашей любви, так что не испытывайте судьбу, уходя от супружеских обязанностей. Не давайте пустых обещаний близким людям и своему мужу или мужчине, молодому человеку. Будьте предельно честными, если хотите, чтобы родственники или любимый были честны к вам тоже. Остерегайтесь мошенников, потому что вы будете более расслабленными и подверженными неприятностям. Удачное начало недели позволит вам стать увереннее в себе, так что не откладывайте важные дела на пятницу или четверг.

Женщина-Водолей

Водолеям Меркурий на этой неделе будет иногда помогать очень даже ощутимо. Пребывание планеты в Овне сделает ее умеренно активной, что означает возможное изменение вашего сознания. Чтобы каждый день начинался хорошо, старайтесь заниматься самоанализом в конце предыдущего дня. Анализируйте свои поступки и слова, мысли. Стройте планы на каждый день и придерживайтесь их, потому что будет много соблазнов, которыми Вселенная постарается вас согнать с верного пути.

Возможно, ваша женская натура начнет испытывать некоторые проблемы с самореализацией. Вам может показаться, что ваши увлечения себя исчерпали, но это не так. Это лишь иллюзорное разочарование, минутная слабость. Постарайтесь пережить это, не отказываясь о того, что вам нравится.

Женщина-Рыбы

Рыбам придется считаться со своими близкими людьми. Не пытайтесь изменить их — принимайте их такими, какие они есть. Ваши подруги и вторая половинка могут стать к вам холодными и закрыться от вас. То же самое может произойти с родственниками. Это не будет зависеть только от вас. Так могут захотеть звезды и Луна, которая хотя и будет сильной, но может сделать вам гадость.

Непредсказуемость Луны обоснована резким скачком энергетики 16 и 17 числа. Женственность и открытость помогут вам сгладить острые углы. Во многом ваше счастье будет зависеть только от вас самих. Не пытайтесь свалить вину за свои собственные ошибки на кого-то другого. Вам придется быть не по-женски мужественными и сильными, чтобы переступить через любые преграды. Не верьте приметам в грядущие семь дней, даже хорошим.

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