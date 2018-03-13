Представители демократического меньшинства в палате представителей конгресса США составили петицию, в которой потребовали от президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года, пишет .

Всего обращение к президенту подписали 140 конгрессменов. Они напомнили, что летом 2017 года более 400 депутатов нижней палаты от обеих партий приняли закон о противодействии противникам США путем санкций (CAATSA). Президент подписал его 2 августа 2017 года.

«Ваши действия за последний год показали, что вы будете постоянно оправдывать президента Путина и отрицать его признанное содействие вашей кампании в 2016 году», — говорится в письме.

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«Этими последними действиями вы игнорируете закон и прерогативы равноправной ветви власти и даете понять России, что ничего не сделаете, чтобы остановить дополнительное вмешательство в наши выборы», — заявили авторы послания.

«Мы предоставили вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать США от враждебного иностранного правительства, конгресс должен действовать самостоятельно», — предупредили демократы.

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