OMV планирует удвоить продажи газа к 2025г - до 20 млрд куб. м, занять 10% германского рынка

Австрийская нефтегазовая компания OMV планирует к 2025 году удвоить продажи газа до более, чем 20 млрд куб. м газа, сообщил исполнительный директор компании по downstream Манфред Лейвер (Manfred Leither).

Он отметил, что компания делает особый фокус на германском рынке, где рассчитывает занять 10%.

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М. Лейвер отметил, что OMV планирует увеличение добычи и покупки газа в Норвегии, Румынии и России. В этой связи топ-менеджер заметил, что проект строительства газопровода "Северный поток 2" является необходимым для энергобезопасности Европы, в частности для обеспечения поставок газа на газовый хаб в Баумгартен.