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City Boy. Вышел клип группы Calpurnia с участием актера "Очень странных дел" Вулфардом. Видео
13.03.2018 12:06
Актер сериала "Очень странные дела" Финн Вулфард презентовал дебютный клип на песню City Boy своей рок-группы Calpurnia. Видео опубликовали на канале Calpurnia в YouTube. В ролике показан день подростков в звукозаписывающей студии. Группа Calpurnia подписала договор с канадским лейблом Royal Mountain Records. Дебютный альбом юных музыкантов спродюсирует фронтмен Twin Peaks Кадиен Лейк Джеймс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Вулфард играет в рок-группе Скриншот: Calpurnia / YouTube видео Видео: Calpurnia / YouTube

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