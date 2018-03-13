City Boy. Вышел клип группы Calpurnia с участием актера "Очень странных дел" Вулфардом. Видео
13.03.2018 12:06
Актер сериала "Очень странные дела" Финн Вулфард презентовал
дебютный клип на песню City Boy своей рок-группы Calpurnia. Видео
опубликовали на канале Calpurnia в YouTube. В ролике показан день
подростков в звукозаписывающей студии. Группа Calpurnia подписала
договор с канадским лейблом Royal Mountain Records. Дебютный альбом
юных музыкантов спродюсирует фронтмен Twin Peaks Кадиен Лейк
Джеймс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Вулфард играет в рок-группе Скриншот: Calpurnia / YouTube видео
Видео:
Calpurnia / YouTube