Во вторник, 13 марта, на севере Турции в ДТП с пассажирским автобусом и грузовой фурой погибли 13 человек, еще 20 получили ранения разной степени тяжести, сообщает Корреспондент .

По данным источника, авария произошла около шести утра рядом с деревней Кумбель, расположенной в районе Османжик Чорума.

Стоит отметить, что пассажирский автобус, в котором было 33 человека, следовал из Стамбула в город Токат, но по пути он врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся.

Кроме этого, карета скорой помощи и пожарные быстро прибыли на место происшествия, а пострадавшие были доставлены в близлежайшее медучреждение.

Как сообщал svodka.net ранее, в Москве городской пассажирский автобус заехал в подземный переход , в результате чего были травмированы случайные прохожие. Авария с участием пассажирского автобуса случилась неподалеку станции московского метрополитена "Славянский бульвар". По данным местных СМИ, погибли не менее пяти человек, кроме того травмы разной степени тяжести получили еще десятеро человек.

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