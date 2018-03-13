По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование

На 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании пичью в ночное время произошел пожар в результате которого сгорел один палатку в палаточном городке, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"13 марта, около четырех часов ночи личный состав суточного наряда палаточного городка заметил возгорание палатки. Военнослужащие немедленно приняли меры по эвакуации личного состава и тушения пожара", - говорится в сообщении.

"Во время пожара один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет» , - добавили в пресс-службе.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия.

Обновления. "Военная прокуратура держит на контроле ход расследования пожара в воинской части Николаевской области, в результате которого погиб военнослужащий" , - сообщает в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих, произошло возгорание палатки. В результате чрезвычайного происшествия один воин погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.

По факту уничтожения военного имущества, повлекшее тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины.

10 марта военной прокуратурой Николаевского гарнизона по факту халатного отношения военных лиц к службе, которые проигнорировали обеспечения надлежащих условий проживания военнослужащих на территории 233 учебного центра с. Михайловка Николаевской области, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины " , - написал Лысенко.

Как сообщал iPress.ua, военный полигон "Широкий Лан" оказался в центре скандала , поскольку после таяния снега его затопило грязью.

Советник президента Украины Юрий Бирюков год назад сообщил , что на "Широком Лане" началось строительство бригадного лагеря на объект выделено 370 млн грн. Он утверждал, что объект должен быть построен к концу 2017 года.

Теперь же Бирюков с а представляет , что в ситуации, которая сложилась на военном полигоне, должно резкое потепление.

"Через четверо суток температура переходит с -10 до +5, все цифры по Цельсию. Что происходит с тем снегом, которого много? Накладываем это на грунтовую карту - там 15 сантиметров чернозема, а под ним сразу идет глина ", - написал он.

"История с Широким Ланом простая и очевидная. Ее так активно и бодро разгоняют по одной причине - мы там действительно строим роскошный стационарный лагерь. Не так быстро, как хотелось - хотели до конца года, но наложились сотня объективных причин и срок сдачи только комплекса планируется около августа этого года ", - написал Бирюков в Facebook.