Власти Китая планируют продолжать курс постепенной интернационализации юаня, пишет со ссылкой на .

По словам главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня, цель Пекина – использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях. Также Китай планирует открыть свой финансовый рынок.

“Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, можно наладить коммуникацию между внутренним и международными рынками капитала”, – добавил Сяочуань.

В ноябре 2015 года юань по решению был включен в корзину SDR, куда входят долар, евро, фунт стерлингов и иена.

Напомним, нововведения Нацбанка и Минфина может привести к очередному падению гривны. Об этом сообщил экономический знаток Эрик .

Он считает, что повышение учетной ставки , а также повышение доходности гособлигаций Кабмином может привести к значительной девальвации национальной валюты.

«Минфин разместил ОВГЗ на 3 месяца по 17,5%. Сумасшедшая доходность. На высокие ставки «прилетаю» спекулянты-нерезиденты. Что (временно) помогает усиливать гривну», – добавил знаток.

подчеркивает, что нерезиденты покупают украинские гособлигации со сроком обращения 3-6 месяцев. Для приобретения этих бумаг иностранцы продают валюту, способствуя тем самым укреплению гривны. Однако через 3-6 месяцев начнется обратный процесс: нерезиденты начнут продавать гособлигации и скупать валюту для вывода за границу полученного дохода.

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