Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании отравления Скрипаля

Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Великобритания ведет расследование, непременно, она его доведет (до конца – ИФ). Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять" - сказал министр журналистам во вторник в Киеве.

П.Климкин уточнил, что уверен, что за этим стоит Россия. "Если будет доказано – я уверен, что будет – что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится", - добавил он.

В то же время П.Климкин на своей странице в микроблоге Twitter во вторник написал: "Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие".

Как сообщалось, , что британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее только, стоит Россия.

"Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее только, несет ответственность за это действие, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила она, выступая перед членами парламента Великобритании.

Т.Мэй отметила, что заключение правительства основывается на данных, указывающих на то, что "Россия ранее занималась разработкой вещества (использованного при нападении на Скрипалей - ИФ) и могла заниматься этим и сейчас".

Правительство сделало вывод, основываясь также на информации о "предыдущих случаях политических убийств, заказанных российским правительством" и мнении британских властей, "что Россия видит в некоторых перебежчиках мишени для убийства", добавила премьер-министр.