Модельное распределение солнечного ветра в момент первой магнитной бури — 18 марта 2018 года. Земля — зелёная точка справа на рисунках. Красным и оранжевым цветом показана плотная высокоскоростная часть потока солнечного ветра. В центре — Солнце.

Почти две недели геомагнитных возмущений предстоит выдержать нашей планете в самое ближайшее время — с 13 по 26 марта 2018 года. Об этом свидетельствуют , согласно которым Земля вошла в очень широкий поток плотного солнечного ветра и будет испытывать его воздействие на протяжении ближайших тринадцати дней.

Структура пришедшего к Земле потока, согласно расчётам, не является однородной и состоит из более быстрых и более медленных участков. В результате давление солнечного ветра на магнитопаузу (обращенную к Солнцу точку земной магнитосферы) будет в ближайшие дни очень неоднородным. Для взаимодействия с такими потоками характерны часто неожиданные усиления колебаний магнитного поля на несколько часов, которые затем сменяются довольно продолжительными периодами спокойствия магнитосферы. Последние спустя некоторое время вновь переходят в возмущения. Такой нестабильный режим предварительно продлится до 17 марта (суббота). В воскресенье, 18 марта, Землю достигнут наиболее плотные области потока солнечной плазмы, после чего неделя геомагнитных возмущений сменится на "неделю магнитных бурь". По текущему прогнозу в этот период ожидается как минимум три события: первая буря в ближайшее воскресенье, 18 марта 2018 года, в момент вхождения Земли в плотный плазменный поток, вторая - 22 марта и третья - 26 марта 2018 года. После этого геомагнитная обстановка должна стабилизироваться, и магнитные возмущения сойдут на нет.

В целом, прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается близко минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы близко поверхности звезды. В результате, заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений , на стадии перехода в солнечный минимум.

Полный список геомагнитных событий, ожидающихся в ближайшие две недели, приведен ниже:

14 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

15 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

16 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

17 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

18 марта 2018 года — магнитная буря;

21 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

22 марта 2018 года — магнитная буря;

26 марта 2018 года — магнитная буря.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

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