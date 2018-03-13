В рамках визита в Афганистан министр обороны США Джеймс Мэттис встретится с президентом страны Ашрафом Гани.

13 марта американский министр обороны Джеймс Мэттис посетил с необъявленным визитом столицу Афганистана Кабул. Об этом сообщает издание ABC News, информирует svodka.net.

В целях безопасности визит заранее не оглашали.

Мэттис заявил, что, по его мнению, «победа, как и раньше, возможна, но путь к ней лежит через политическое урегулирование с талибами». При этом отметив, что заставить всех талибов пойти на контакт практически нереально, следовательно выговор делается на группах, «которые устали от войны».

В рамках визита он встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани и с американским командиром в Афганистане.

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В 2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против «Талибана», поводом для которой послужили террористические атаки в Америке 11 сентября. В конце 2014 года из Афганистана вывели большинство иностранных войск. В связи с этим боевики «Талибана» активизировали атаки.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал новую стратегию в отношении Афганистана, одобрив отправку дополнительных сил.

Сейчас в Афганистане находится около 15 тыс. американских военных.

14 февраля 2018 года «Талибан» распространил заявление, адресованное «американскому народу», о своем намерении прекратить войну в Афганистане путем переговоров. В заявлении говорится, что предложение боевиков – «решить афганскую проблему через мирного диалога».

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