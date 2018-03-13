Бойко: Украина консультируется с 5 странами, которые заявили о желании участвовать в управлении ГТС страны
13.03.2018 12:14
По словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности
Украины Натальи Бойко, о желании участвовать в управлении
газотранспортной системой Украины заявили операторы Словакии,
Польши, Италии, Франции и Нидерландов. Бойко: Украина
пока не ведет переговоры Фото: Nataliya Boyko / Facebook Она
уточнила, что Украина пока не ведет переговоры, а только
консультируется. "Мы консультировались с потенциальными
партнерами, это известные европейские операторы, их не так много.
Если без названий компаний, а только по странам, то это Словакия,
Польша, Италия и Франция, а также Нидерланды", – сказала
Бойко.По ее словам, операторы готовы заходить в Украину на
различных условиях."Для нас важно, чтобы тот партнер, который
зайдет в Украину, был способен помочь обеспечить сохранение объема
транзита через Украину. Это ключевая идея. Когда речь идет о 2019
годе и новом контракте, мы готовы взять европейского партнера и
прозрачно работать, чтобы обеспечить дополнительную надежность для
ЕС", – подчеркнула она.Она добавила, что все должно решиться в
2018 году.В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко
заявлял, что украинская сторона предложила Европейской комиссии
провести в начале 2018 года форум о возможностях использования
украинской ГТС в контексте обеспечения энергетической
безопасности Европы.29 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз
України" согласовала проведение внутренней
реорганизации компании "Укртрансгаз" с целью создания в ее
структуре филиала "Оператор ГТС Украины".Глава представительства
Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил 11 октября, что
привлечение европейских компаний к управлению украинской ГТС
является необходимым условием для сохранения транзита газа
через территорию страны.24 января 2018 года глава НАК "Нафтогаз"
Андрей Коболев сообщил, что компанию исключили из
переговоров с потенциальными партнерами по управлению ГТС. Он
отметил, что этим занимается правительство.Рекомендую Twitter G+
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