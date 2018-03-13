|Экс-комендант общежития "Киевпастранс" завладела имуществом предприятия на 700 тыс грн
|13.03.2018 12:15
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Досудебное расследование продолжаетсяо процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4 сообщено о подозрении прежнему коменданту одного из общежитий КП "Киевпастранс", незаконно завладела имуществом коммунального предприятия стоимостью более 700 тыс. Грн.
Бывшая должностное лицо, воспользовавшись предоставленными полномочиями, подделала официальные документы на право владения двумя коммунальными помещениями, сообщает пресс-служба прокуратуры. Киева в Facebook .
"После этого женщина уволилась с должности и сразу зарегистрировала за собой право собственности на указанные объекты недвижимости. В дальнейшем право собственности на это имущество экс-комендант переоформила на свою мать" , - говорится в сообщении.
Злоумышленницы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд. Киева избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, в рамках уголовного производства по ходатайству местной прокуратуры на незаконно отчужденные помещения наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что д етективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего директора госпредприятия "Луцкий КХП №2" по подозрению в растрате зерна на сумму более 58 млн гривен.