Досудебное расследование продолжается

Бывшая должностное лицо, воспользовавшись предоставленными полномочиями, подделала официальные документы на право владения двумя коммунальными помещениями, сообщает пресс-служба прокуратуры. Киева в Facebook .

"После этого женщина уволилась с должности и сразу зарегистрировала за собой право собственности на указанные объекты недвижимости. В дальнейшем право собственности на это имущество экс-комендант переоформила на свою мать" , - говорится в сообщении.

Злоумышленницы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд. Киева избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в рамках уголовного производства по ходатайству местной прокуратуры на незаконно отчужденные помещения наложен арест. Досудебное расследование продолжается.