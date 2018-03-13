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Рада приняла закон о бессрочном установлении группы инвалидности для участников АТО с ампутированными конечностями
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13.03.2018 12:22
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За принятие закона о бессрочном установлении группы инвалидности
для участников АТО с ампутированными конечностями проголосовал 281
депутат. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 13
марта Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7161
Фото: EPA За документ проголосовал 281 депутат."Часть 13 статьи 7
закона Украины "О реабилитации инвалидов в Украине"… дополнить
предложением следующего содержания: "Лицам, у которых вследствие
ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время
непосредственного участия в антитеррористической операции,
обеспечения ее проведения, находясь непосредственно в районах
антитеррористической операции в период ее проведения, ампутированы
верхние и/или нижние конечности, что привело к инвалидности, группа
инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра
(бессрочно)", – сказано в документе.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Верховная Рада Украины на заседании 27 февраля поддержала
постановление №7505 об обращении к Кабинету Министров по
поводу создания Министерства Украины по делам ветеранов.По данным
на начало октября 2017 года, статус участника боевых действий
в Украине получило 316,6 тыс. человек.
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