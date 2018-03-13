За принятие закона о бессрочном установлении группы инвалидности для участников АТО с ампутированными конечностями проголосовал 281 депутат. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 13 марта Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7161 Фото: EPA За документ проголосовал 281 депутат."Часть 13 статьи 7 закона Украины "О реабилитации инвалидов в Украине"… дополнить предложением следующего содержания: "Лицам, у которых вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечения ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, ампутированы верхние и/или нижние конечности, что привело к инвалидности, группа инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра (бессрочно)", – сказано в документе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Верховная Рада Украины на заседании 27 февраля поддержала постановление №7505 об обращении к Кабинету Министров по поводу создания Министерства Украины по делам ветеранов.По данным на начало октября 2017 года, статус участника боевых действий в Украине получило 316,6 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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