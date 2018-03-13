На прошлой неделе спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали совместное заявление, в котором говорится, что проект газопровода в перспективе представляет угрозу для энергетической независимости Евросоюза.

Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что блокировка «Северного потока-2» (Nord Stream 2) «может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему». Она отметила, что в Госдепартаменте «никто не верит», что блокировкой можно повлиять на политику России, информирует svodka.net.

Также госпожа Оудкирк подчеркнула, что успех проекта «обернется массивными геостратегическими последствиями» для ЕС и США. «Поскольку это влияет на наших партнеров, это окажет влияние и на нас самих»,— сказала она на Атлантическом совете. По ее словам, худшим для США сценарием станет «закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет «Северного потока-2» российского «Газпрома» — вплоть до монополизации рынка».

На прошлой неделе спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали совместное заявление, в котором говорится, что проект газопровода в перспективе представляет угрозу для энергетической независимости Евросоюза.

До этого опасным проект также назвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В начале ноября прошлого года Еврокомиссия предложила поправки, которые угрожают строительству газопровода «Газпрома». Единственным сторонниками изменения законодательства оказались польские компании и лоббисты.

Читайте: "Странная история": Госдеп США прокомментировал заявления Насти Рыбки

Сводка.нет - Новости Украины и Мира