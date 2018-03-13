Распоряждение президента США Дональда Трампа о продлении санкций против Ирана не относится к ограничениям, которые ранее были сняты с этой страны в рамках ядерного соглашения в 2015 году. Трамп продлил антииранские санкции Фото: EPA Отмечается, что распоряждение не относится к санкциям, которые ранее были сняты с Ирана в рамках ядерного соглашения, заключенного в 2015 году."Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, по-прежнему создают необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США", – говорится в заявлении.США неоднократно расширяли санкционный список в отношении Ирана, обвиняя Тегеран в финансировании террористов и проведении угрожающих ракетных испытаний. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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