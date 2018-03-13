Итак, дорогие мои. Подведение итогов встречи « Діалог влади з бізнесом».

Начнём с задекларированных Президентом #перемог.

1. Украина на днях получила статус страны- аспиранта НАТО.

2. Победа НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже.

3. Вступил в силу Закон Украины с 01.03.2018 года « О приватизации».

4. Прямо на встрече Президент подписал и передал ВР Закон « Об обществах с ограниченной и полной ответственностью» . Это крайне важный Закон для нормального инвестиционного климата, так как защищает права миноритариев. Смею напомнить, что до сих пор, мы жили по Закону от 1991 года.

5. Прямо на встрече Президент подписал и передал в ВР Закон «О валютной либерализации» — это настоящий прорыв. Если у ВР хватит мозга его проголосовать.

6. Эти законы входят в пакет из 32- х законов по улучшению инвестиционного климата в Украине. Остальные в разработке. Один из которых введение нулевого декларирования.

7. Введение нулевого декларирования будет, хотим мы этого или нет. Так живет весь образованный мир.

8. Ещё один важный закон из этого пакета, это анонсированный закон « О службе финансовых расследований». Закон уже есть на сайте ВР. Главной функцией службы будет исключительно ( все продолжают помнить, что я ретранслирую? ) информационно — аналитическая работа по выявлению экономических преступлений. Как говорится: «будем посмотреть» — насколько это будет соответствовать действительности. СБУ, Полиции, Прокуратуры — лишаются права проверок и контроля бизнеса.

Теперь самое сложное. Закон о налоге на вывод капитала.

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Президент сразу сказал, что является его ярым сторонником, но СЕГОДНЯ он его подавать не будет, нужно ещё согласования с министерствами и согласование с МВФ ( все помнят, что я ретранслирую?) и разговор с бизнесом. С этого места перешли к диалогу. Вот квинтэссенция:

Спілка підприємців України — громко за!

Ассоциация налогоплательщиков — громко за!

Более 100 ассоциаций Украины — громко за!

Украинский бизнес — громко за!

Представитель самого крупного иностранного инвестора в Украине Mittal Steel — призвал Президента взять на себя ответственность и принять закон — за!

Представитель торгово — промышленной палаты США — приветствовал Закон.

Кто же против, спросите вы?

Единственный, кто признался, что в их рядах есть представители бизнеса кто за, и кто категорически против- это Европейская ассоциация.

В чем проблема тогда, спросите вы?

Я увидела некоторые недопонимание между Минфином и Южаниной. Южанина — за. Минфин , что — то никак посчитать не может. Что он считает, никто не знает.

И опять ретранслируют, Президент утверждает, что необходимо получить согласие у МВФ. Для этого ему нужна доказательная база, которую считает Минфин.

Так что, проблема в Минфине, спросите вы? То, что я увидела, это несколько напоминает игру в теннис или пинг — понг .

К концу встречи Президент дал время до конца недели бизнесу внести свои предложения и замечания в закон ( с сегодняшнего дня, он должен быть на сайте ВР), и неделю Минфину что- то досчитать. Что они считают- для меня загадка.

Дальше, наша с вами задача додавить подачу его в ВР, и надавить на ВР, проголосовать его до 1.06.2018, иначе с 1.01.2019 он не вступит в силу.

По самым скромным подсчетам Закон « О налоге на вывод капитала» даст прирост ВВП только в первый год 2-3%. Президент, в дальнейшем, рассчитывает на рост 6% в год.

Максимальный репост, дорогие мои.

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