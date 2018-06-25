Киевлянин Сергей Стаховский обыграл в финале “челленджера” в Илкли немца Оскара Отте получил первый титул в этом сезоне, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Счет встречи 6:4, 6:4 в пользу 8-го сеяного соревнований.

Отметим, что на первой подаче наш соотечественник продемонстрировал 67 процентов попаданий против 61-го в соперника, а на второй выиграл 64 процента мячей против 43-х.

Напомним, что для Стаховского триумф на турнире стал первым с августа прошлого года.

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