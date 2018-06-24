В Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что на пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Его главный соперником являеться кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

По данным источника, выборы представляют наибольший вызов Эрдогану и его исламистской партии с тех пор, как они пришли к власти более полутора десятилетия назад.

Как сообщал svodka.net, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция проводит операцию в сирийском Африне с целью создания зону безопасности на границе.

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