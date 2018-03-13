На севере Турции в ДТП с пассажирским автобусом и грузовой фурой погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Hurriyet.

По информации издания, авария произошла около шести утра рядом с деревней Кумбель, расположенной в районе Османжик Чорума. Пассажирский автобус, в котором было 33 человека, следовал из Стамбула в город Токат, по пути он врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся, информирует svodka.net.

Скорая помощь и пожарные быстро прибыли на место происшествия. Раненые были доставлены в близлежащий госпиталь.

Местные власти уже начали расследование причин ДТП.

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