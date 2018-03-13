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Лавров заявил, что РФ не будет отвечать на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля
13.03.2018 12:46
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Лавров заявил, что РФ не будет отвечать на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

Фото: EPA Рекомендую Twitter G+
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