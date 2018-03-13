Право нажать кнопку, чтобы устроить взрыв, власть продала с аукциона за $ 15 тыс

28-этажная башня Capital Plaza была возведена в 1972 году. В ней располагались офисные помещения. В последние годы из стен начали падать фрагменты облицовки, появились проблемы с канализацией.

Решение о сносе здания было принято еще 10 лет назад, однако осуществили замысел только сейчас, пишет "Интерфакс-Украина".

Для подрыва башни нужно более 680 килограммов взрывчатки. Право нажать кнопку, чтобы устроить взрыв, власть продала с аукциона за $ 15 тыс. Деньги пойдут на помощь сиротам.