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Жданов выступает за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в России
13.03.2018 12:47

Жданов выступает за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в России

Жданов выступает за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призывает Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в России.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное общество должно стать участником этой акции. Это позиция как министра и гражданина - я за бойкот. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра", - написал И.Жданов на своей странице в Facebook во вторник.

Он отметил, что министерство обращается ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международные спортивные соревнования на территории России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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