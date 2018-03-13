Жданов выступает за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призывает Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в России.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное общество должно стать участником этой акции. Это позиция как министра и гражданина - я за бойкот. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра", - написал И.Жданов на своей странице в Facebook во вторник.

Он отметил, что министерство обращается ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международные спортивные соревнования на территории России.