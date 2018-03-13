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Минздрав обновил реестр цен на препараты инсулина
13.03.2018 12:54
Минздрав обновил список цен на препараты инсулина

Реестр содержит 70 позиций, стоимость 30 из них подлежит полному возмещению в полном объеме.

Министерство здравоохранения Украины обновило список референтных цен на препараты инсулина (по состоянию на 1 февраля), информирует svodka.net.

Соответствующий приказ №453 обнародован на сайте ведомства.

В настоящее время, полное или частичное возмещение стоимости препаратов инсулина осуществляется 11 категориям пациентов.

Отпуск препаратов по рецептам осуществляется аптечными учреждениями, перечень которых определяют структурные подразделения здравоохранения.

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Как сообщалось, предыдущий список референтных цен был утвержден Минздравом 4 сентября по состоянию на 1 августа.



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