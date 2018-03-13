"Я требую отменить" приостановление "

"Нет, я требую отменить" приостановление ", а также дать мне возможность вернуться в Украину, защитить себя до конца" , - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Как известно, Генеральная прокуратура 6 марта остановила расследование дела по подозрению лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили в совершении преступления, связанного с деятельностью преступной организации и содействие участникам такой организации (ч. 1 ст. 15, ч. 3. ст. 28, ч. 1 ст. 265 Уголовного кодекса Украины).

В тот же день представитель ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что ГПУ приостановила уголовное производство в отношении лидера "Движения новых сил" Саакашвили.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко обнародовал запись разговора Михаила Саакашвили с олигархом беглым Сергеем Курченко . Луценко заявил, что у следствия есть данные о передаче Сергеем Курченко людям Михаила Саакашвили 500000 долларов . Курченко якобы решил спонсировать лидера "Движения новых сил" в обмен на возвращение активов, потерял после бегства в Москву.

Кроме того, по данным ГПУ, товарищ Саакашвили - Северион Дангадзе в ходе общения с доверенным лицом Курченко сказал, что прорыв экс-президента Грузии через украинскую границу обошелся в 300 000 долларов.

Саакашвили подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом Саакашвили, его соратники и адвокаты называют это дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с бизнесменом беглым, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.