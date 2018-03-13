Во вторник, 13 марта, Московский художественный театр имени Чехова пообещал взять на себя все расходы, связанные с похоронами известного народного артиста Олега Табакова, сообщает NEWSONE .

По данным источника, театр принял соответствующее решение, несмотря на то что один из сыновей Олега Табакова хотел полностью взять все расходы на себя.

Сторона театра настояла на том, чтобы именно они занимались организацией процесса прощальной церемонии в качестве знака уважения к умершему.

Стоит отметить, что похороны пройдут 15 марта на Новодевичьем кладбище. Российский плут, режиссер, учитель и художественный руководитель театра Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет.

Как сообщал svodka.net, в Москве в возрасте 82 лет скончался российский актер и художественный руководитель Московского художественного театра Олег Табаков.

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