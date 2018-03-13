Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Украине, в Сирии, КНДР и Иране

Ситуация в Украине будет одним из главных вопросов повестки дня заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 19 марта, сообщила пресс-служба совета.

"Министры иностранных дел проведут обмен мнениями об Украине. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Федерика Могерини - ИФ) проинформирует министров о своем визите в Киев 11-12 марта. Министры обсудят последние события, в частности, касающиеся процесса реформ. Ожидается, что они также обсудят конфликт в Восточной Украине и затронут четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма", - говорится в проекте повестки, распространенном во вторник в Брюсселе.

Министры иностранных дел рассмотрят последнее развитие событий в Сирии с участием спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. Главы МИД обменяются мнениями о путях возрождения политического процесса под руководством ООН. Министры также обсудят гуманитарную ситуацию в Африне и Восточной Гуте и важность осуществления резолюции 2401 Совета Безопасности ООН.

В ходе неформального обеда пройдут консультации с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Кун Хва. Обмен взглядами будет сосредоточен на КНДР, отмечается в сообщении совета.

Ожидается, что это обсуждение затронет последние заявления руководства КНДР и ожидаемый саммит между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Предполагается также, что министры обменяются мнениями об объявленной встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Кроме того Совет ЕС обсудит ситуацию в Иране, включая региональные проблемы.

Совет, как и обычно, рассмотрит и другие актуальные международные вопросы.