Национальная комиссия по вопросам регулирования связи объяснила, как будет проходить регистрация SIM-карт в Украине, пишет со ссылкой на .

«НКРСИ утвердила Порядок регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, зарегистрированный в . Решение вступает в силу через 9 месяцев со дня его официального опубликования”, – сообщили в ведомстве.

То есть с сентября 2018 года абоненты мобильной связи смогут регистрироваться без обязательного ранее заключения письменного договора в офисе оператора. Украинцы будут по собственному желанию регистрироваться, чтобы получать более широкий спектр услуг, полагают в ведомстве.

Например, при регистрации станет возможными возврат неиспользованной части средств с лицевого счета абонента в случае отказа от предоплаченных телекоммуникационных услуг, перенос абонентского номера при переходе к другому оператору связи и прочее.

Согласно документу заявление о регистрации sim-карты можно подать в электронной форме через личный кабинет на сайте оператора или через мобильное приложение.

В предложенном шаблоне заявления физическим лицам нужно будет указать свои данные: фамилию, имя, отчество; серию и номер паспорта или индивидуальный номер налогоплательщика; абонентский номер или IMEI телефона.

В то же время юридические лица должны будут указать наименование, местонахождение, идентификационный код юридического лица согласно ЕГРПОУ, абонентский номер или сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги, либо внешний счет абонента.

Сам документ нужно подтвердить через цифровую подпись или BankID.

Согласно обновленному порядку, оператор должен будет принять такое заявление в течение рабочего дня и после проверки данных уведомить клиента о внесении его в свою базу.

При этом стоит отметить, что регистрация sim-карты бесплатная и не меняет условий тарифа без согласия абонента.

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