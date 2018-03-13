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В Госдуме утверждают, что в отравлении Скрипаля есть украинский след
13.03.2018 13:10
В Госдуме утверждают, что в отравлении Скрипаля есть украинский след Нервнопаралитическое вещество из группы боевых газов под названием "Новичок", которым были отравлены прежний полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло храниться на территории Украины.

Об этом заявил прежний глава ФСБ России, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев.

«С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след», — сказал Ковалев в комментарии РИА Новости.

Помимо этого, он заявил, что выгоду от отравления бывшего шпиона получили не только США, Великобритания, но и Украина.

«Выгодоприобретатели — Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором», — пояснил экс-глава ФСБ.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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