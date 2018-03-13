Киевское «Динамо» примет дома римский «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Поединок в столице Украины состоится в четверг, 15 марта, информирует svodka.net.

Начало встречи на НСК «Олимпийский» в 20:00.

Все желающие, кто не имеет возможности попасть на стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире игру «Динамо» с «Лацио» покажет телеканал «Украина».

Кроме того, матч «бело-синих» против римских «орлов» можно посмотреть на канале «Футбол 1», где зрителей традиционно ждет студия с экспертами и послематчевыми комментариями.

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