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Российские спецслужбы пытались завербовать жителя Черниговской области - СБУ
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13.03.2018 13:10
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Российские спецслужбы требовали от украинца собирать сведения о
силах и средствах защиты государственной границы Украины и
размещении военных объектов. Суд освободил украинца от уголовной
ответственности Фото: ssu.gov.ua Во время одной из поездок украинец
был задержан правоохранительными органами России за якобы нарушение
таможенных правил."Представители ФСБ попытались склонить мужчину к
негласному сотрудничеству, угрожая ему штрафом, запретом на въезд и
лишением возможности контактировать с родными. От него требовали
собирать сведения о силах и средствах защиты государственной
границы Украины и размещении военных объектов", – говорится в
сообщении. Вернувшись на территорию Украины, мужчина сразу же
обратился в СБУ. "Согласно статье 111 Уголовного кодекса
Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до
15 лет. Однако, учитывая то, что гражданин Украины не выполнил
преступной задачи иностранных спецслужб и охотно заявил
правоохранителям о своей связи с ними и полученном задании, суд
удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от
уголовной ответственности", – сообщили в СБУ. Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие,
но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя
попытка ввести режим прекращения огня на
Донбассе провалилась 5 марта 2018 года.
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