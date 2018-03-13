Российские спецслужбы требовали от украинца собирать сведения о силах и средствах защиты государственной границы Украины и размещении военных объектов. Суд освободил украинца от уголовной ответственности Фото: ssu.gov.ua Во время одной из поездок украинец был задержан правоохранительными органами России за якобы нарушение таможенных правил."Представители ФСБ попытались склонить мужчину к негласному сотрудничеству, угрожая ему штрафом, запретом на въезд и лишением возможности контактировать с родными. От него требовали собирать сведения о силах и средствах защиты государственной границы Украины и размещении военных объектов", – говорится в сообщении. Вернувшись на территорию Украины, мужчина сразу же обратился в СБУ. "Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако, учитывая то, что гражданин Украины не выполнил преступной задачи иностранных спецслужб и охотно заявил правоохранителям о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности", – сообщили в СБУ. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась 5 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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