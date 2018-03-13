Принципиальным моментом для глубины падения котировок доллара будет цена отсечения на аукционе Нацбанка — если она будет выше уровня в 25,90 гривен — котировки сильно не просядут.

У НБУ появится отличный шанс пополнить ЗВР с сохранением общего тренда на укрепление гривны. Будет напряженно и в казначействах банков, и у владельцев обменников. Причем в банках как за счет клиентских операций по покупке-продаже валюты, так и за счет активной работы по ценным бумагам, информирует svodka.net.

Превышение валютного предложения над спросом приведет к потенциальному новому снижению котировок на рынке с новой целью в 25,85 гривен и ниже. Но остановить падение доллара могут действия Нацбанка — в том случае, если он перестарается с объемами покупки валюты на рынке и «перегнет палку» в части цены такого выкупа доллара. Если курс покупки регулятора будет довольно высоким — продавцы будут иметь возможность побороться за курс. На момент написания статьи стало уже известно о первом шаге Нацбанка — объявлен аукцион по выкупу 100 млн долларов с подачей заявок до 10:30.

Что будет влиять на валютный рынок во вторник:

1) Размещение Министерством финансов новой порции ОВГЗ, что активизирует нерезидентские продажи валюты сегодня и завтра для обеспечения гривной покупок ценных бумаг государства. Будут активны и сами банки, продающие собственную валюту с позиции по тем же причинам;

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2) Сегодня будет продаваться валютная выручка экспортеров сразу за три дня — 8,9 и 12 марта, что приведет к росту объемов обязательной продажи на торгах. Это сформирует существенное превышение предложения над спросом и будет давить на курс;

3) Низкая активность населения по скупке валюты на фоне активной ее продажи гражданами. Наличный рынок продолжает играть «на понижение» как по собственным причинам, так и с учетом ситуации на межбанке;

4) Существенное повышение ликвидности в банковской системе -на утро вторника коррсчета банков выросли почти на 16,3 млрд гривен, что однако не сильно будет давить на курс, но активизирует спекулянтов в формате работы « в две стороны». Дело в том, что основная часть вливаний в систему — это средства банков, размещенные перед праздниками в краткосрочные депозитные сертификаты Нацбанка и клиентские ресурсы, подготовленные к проведению размещения ОВГЗ Министерством финансов. Эти средства не будут давить на курс по крайней мере до оглашения всех результатов аукциона Минфина по продаже ОВГЗ.

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«Минфин» ожидает 13 марта объем операций на валютном рынке в пределах до 420-470 млн долларов при заключении до 590-650 сделок с сохранением тренда на укрепление гривны. Курс доллара упадет даже несмотря на оперативное проведение аукциона Нацбанка — до уровня в 25,75-25,85 гривен и вероятно даже ниже. Но принципиальным моментом для глубины падения котировок доллара будет цена отсечения на аукционе Нацбанка — если она будет выше уровня в 25,90 гривен — котировки сильно не просядут.

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