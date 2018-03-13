Ширлан: натовская аспирантура

Наше стремление в НАТО ничем не остановить. Никто и никогда не встанет на пути нации в военный Альянс. Строгие социологические исследования фиксируют неуклонный рост поддержки курса верховного главнокомандующего на резкий, понимаете ли, переход на натовские стандарты. Нас уже взяли в «аспирантуру». Никто не понимает значение данного слова в контексте расширения военного блока. Однако вице-премьер Климпуш, а также Цинцадзе уверена: сделан первый, но решительный шаг в деле нашего вступления.

Переход на стандарты блока идет полным ходом: на легендарном полигоне Широкий лан (Николаевская область) успешно осваивается американская технология развертывания полевых лагерей. Зрадофилы воют: а!!!!! Наши герои вынуждены жить в плавучих палатках, все там залито водой, кругом лечебная грязь, роют каналы, как в Венеции. Паблики и форумы облетели фотки полевого лагеря, которые свидетельствуют о тяготах и лишениях воинской службы. Кремлевская пропаганда торжествует: вот в каких условиях вынуждены жить воины самой сильной армии континента! Где 370 миллионов гривен, выделенных на строительство стационарных казарм? Где ваши натовские стандарты, если ВСУшники вынуждены, как свиньи, плавать в грязи?!

А я отвечу этим «зрадоепам»: не ваше собачье дело обсуждать наши героические вооруженные силы. Фотки они постят, гниды. Видео выкладывают в сеть с припиской «максимальный репост». Кремлевские прихвостни, б...ть. В уставе сказано: военный должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Ключевые слова – «тяготы» и «лишения». Они есть? Безусловно. Поэтому полностью поддерживаю руководство командования полигона «Ширлан», которое оперативно выявило зрадофилов из числа несознательных элементов и погнало их искать неразорвавшиеся снаряды и мины. Пусть тренируются, сволочи, обращаться со взрывоопасными предметами. И не волнует, что нет специальной подготовки. Какая, в опу, подготовка?

Развернулись в цепь, прочесали гектаров десять, нашли снаряд, ударили молотком по взрывателю. Не взорвался? Значит, все нормально, можно утилизировать методом сжигания в полевом костре. Все, закрыли тему.

Ноют они. Да, сгорела палатка на полигоне. Один военнослужащий погиб, семь с ожогами различной степени тяжести доставлены в госпиталь. И что, это повод плакать о «лютой зраде»? Налицо злостное нарушение правил противопожарной безопасности. Всех же инструктировали: внимательно изучить руководство по обращению с обогревающим устройством марки «печь-ТД» (твердотопливная). В результате им, понимаешь ли, захотелось погреться. Натопили до критической черты, вот носки и загорелись. А что вы хотели? Переход на натовские стандарты начался с перехода на носки. Еще министр обороны Анатолий Гриценко (известный по кличке «первый заднепроходной») приказал оставить портянки в далеком советском прошлом. Оставили. Вот носки и загорелись. Синтетика. О чем это говорит? О недостаточной воспитательно-патриотической работе с личным составом. Да, 370 миллионов армия (сильнейшая на континенте) как-то освоила. Вырыли прекрасные котлованы, завезли щебенки. Но вы не забывайте, что на нас гибридно напал хитрый враг в лице путинской России. Не до казарм сегодня. Нация в опасности. И, с...ка, нечего постить фотки полевых лагерей стран НАТО. Сеточка, щебеночка, коттеджики, поддоны, биотуалеты, отопление, кухня, горячая вода. Откуда, б...ть, это все у нас?!! Мы только лишь аспиранты, понимать надо.

Помню, был я аспирантом в одном архитектурном институте. Теперь университет. Мой научный руководитель достиг такого почтенного возраста, когда его абсолютно не парила бренности институтской жизни. Скинул на меня свою лекционную и семинарскую нагрузку. Хотя, по правилам, только ученые мужи со степенью могли читать лекции, а семинары можно было вести только в присутствии опытных товарищей-доцентов. Как раз ввели купоно-карбованцы, студенты все о колбасе спрашивали, не желали слушать об истории становления политологии как науки. Да еще приходилось доказывать, что вот этот худой дрыщ в свитере – не новый студент, а наоборот, типа препод. Ничего, пригодились армейские навыки работы с людьми, поскольку главное – дисциплина и постоянное запугивание личного состава. Ну и интересные истории, анекдотические ситуации и непринужденный анализ текущего положения с намеками на матерный подтекст. Так нагрузили, что только через полгода я понял: Панибудьласка – вовсе не кличка, а реальная фамилия нашего заведующего кафедрой.

Прекрасные были времена: по ночам строчишь дисер на электрической машинке с западающей буквой «е», утром рассказываешь о Монтескье с Локком в контексте дорогой колбасы, потом достаешь туалетную бумагу (дефицит) для научного руководителя, по-быстрому кропаешь ему нетленку для какого-то ежемесячника. Романтика! Главное – денег вообще нет. До сих пор помню ситуацию, когда после нового года вышел к метро и у меня тупо не хватило бумажек на «Приму». Поштучно тогда не продавали. Нашел я бычок на балконе (банка там стояла, почти доверху наполненная, «Нескафе», как известно, лучшая пепельница в истории), затянулся и понял: надо что-то в аспирантуре менять. «Левиафан» Локка, конечно, крутая штука, но так недолго и кони двинуть. Поэтому засунул я дисер подальше, туда же отправил любовно отпечатанные рефераты для защиты и пошел писать всякие там статьи. Думаю, аспирантура НАТО тоже нечто такое: звучит, с...ка, красиво, а на деле приходится ночевать в палатке с водой по колено, искать неразорвавшиеся снаряды и слушать про «переход на стандарты».

Уверен, что ситуация с Ширланом скоро благополучно разрешится, поскольку мощный десант настоящих патриотов спешит на помощь. Вот ссылка на интересную и захватывающую ветку на форуме кристально чистых (во всех отношениях) патриотов-интеллектуалов. Правда, многие из них тяжело бухают, но то такое.

Для тех, кому влом читать двенадцать-тринадцать страниц жесткого дискурса в формате «срач», вкратце перескажу «соль». Тернопольский модератор форума «Слав», «алегарх» в сфере бетона и упаковочных материалов (ездит на «Кайене»), бросил клич: утрем сопли, соберемся всем форумом и поедем бетонировать Ширлан. В ходе обсуждения этой крайне полезной инициативы «Славу» пришлось забанить уйму народа, страдающего «зрадофилией». С оставшимися в ветке он долго срался, поскольку желающие были, но они сомневались в умственной полноценности инициатора. Потом набежали «зрадоепы», и в результате «Слав» практически всех послал на х… следовательно скоро на Ширлане будет развернута невиданная стройка, будут собирать на дренаж и рытье канав. Один пользователь обещал подогнать экскаватор, другой – разработать смету работ. Дело кипит. Да, если вы заглянете в ветку, то перечеркнутые ники – это павшие патриоты, забаненные в ходе дискурса. Аспирантура работает! Именно на энтузиазме таких евроатлантистов строится сила самой сильной армии континента.

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