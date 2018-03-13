12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала России одни сутки для ответа на вопросы по поводу применения против Скрипаля боевого отравляющего вещества «Новичок», изобретенного в СССР.

Россия не будет отвечать на запросы Великобритании, связанные с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, информирует svodka.net.

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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

До тех пор, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела, ответа не последует, сказал Лавров.

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Он пояснил, что Москва требует доступ к отравляющему веществу, которое было использовано против Скрипаля. Россия уже запрашивала такой доступ, но получила отказ. Глава МИД заметил, что по Конвенции о запрещении химического оружия Лондон должен был обратиться к Москве и дать ей 10 дней на ответ.

По словам Лаврова, Москва затребовала доступ в связи с тем, что отравленная дочь Сергея Скрипаля Юлия является гражданкой России. Есть ли российский паспорт у Сергея Скрипаля, он не уточнил.

Как сообщали новости дня, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала России одни сутки для ответа на вопросы по поводу применения против Скрипаля боевого отравляющего вещества «Новичок», изобретенного в СССР. Если ответа не будет, Мэй пообещала применить против России санкции.

Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта в городе Солсбери. Вместе с ними в больницу попал локальный полицейский, прибывший на место происшествия.

В России Сергея Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, задержанных в США.

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