|Цимбалюк: НАТО не терпит относительных понятий и видимости действий, а именно этим сейчас страдает наше государство
|13.03.2018 13:26
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Генерал-лейтенант милиции, председатель Львовской областной партийной организации ВО "Батьківщина".все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»
НАТО не терпит относительных понятий и видимости действий, а именно этим сейчас страдает наше государствоСегодня 13.12 | комментариев: Вступление Украины в НАТО – политический вопрос.Во то время, как в Польше начинают дислоцироваться бригады армии США, на сайте НАТО появляется информация о том, что Украина вместе с Грузией, Македонией и Боснией и Герцеговиной становятся аспирантами Альянса. Можно было бы сказать, что это победа нынешней власти, но, во-первых, нашей стране такой статус уже предоставляли 10 лет назад, а во-вторых, никаких официальных решений по этому вопросу нет. Состоялся некий осторожный конфуз, из-за которого должно быть стыдно обеим сторонам.В переводе слово "аспирант" означает "тот, кто стремится". Не нужно дополнительных исследований, чтобы подтвердить – Украина реально стремится быть полноправным членом НАТО, но этого ей не позволяет то ли политическое безволие государственного руководства, то ли внешние факторы. В едином уверен, что членство Украины в Альянсе – важный шаг страны, особенно в условиях длительной военной агрессии со стороны нашего анахронически дикого соседа – Российской Федерации.10 лет назад саммит в Бухаресте принял куда более амбициозное решение – о том, что однажды Украина вступит в Альянс. Причем тогда, в 2008 году, это не считали победой, скорее наоборот: Киев стремился получить План действий по членству, а взамен в Альянсе пообещали, что и ПДЧ, и членство будет – но когда-то, потом.Нужно четко говорить, что украинская власть должна осознавать всю ответственность за работу по приближению страны к НАТО. Ведь на очереди перед Украиной получения Плана действий по членству в НАТО. А для этого нам нужно пройти довольно сложный и насыщенный путь, получив согласие каждой страны-члена Альянса.Для этого страны-члены Альянса должны поверить в готовность Украины к полноправному членству, в надежность государства. А с теми псевдореформами, которые сейчас происходят в нашей стране, мне не только трудно представить, как мы будем уговаривать других в своей надежности, но и сложно визуализировать именно членство нашего государства в НАТО. Альянс не терпит относительных понятий и видимости действий, а именно этим, к сожалению, сейчас страдает наше государство. Борьба с коррупцией и те пункты национальной программы НАТО, которые ежегодно утверждаем, мы выполняем на 40-50%.Вместе с тем стоит отметить, что двери к членству в Альянсе остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя соответствующие обязательства и делать вклад в безопасность евроатлантического региона. Так, за более чем 50 лет деятельности НАТО количество стран-участниц увеличилось с 12-ти до 29-ти. Поэтому за нами только несколько пунктов – желание быть в НАТО и проводить качественно реформы, так, как это происходит в цивилизованном мире.Каждая власть в Украине выбирала тему НАТО как основную для ведения своей внешней политики. После начала российско-украинской войны количество сторонников вступления в Североатлантический Альянс между украинцев выросло в разы, поскольку присутствие войск НАТО на территории Украины – это красная линия для России, а, имея горький опыт воинственности Путина, не хотелось бы, чтобы Украина и в дальнейшем была буферной зоной между Востоком и Западом, демократией и тоталитаризмом. Поэтому НАТО нам необходимо, но к этому вопросу нужно подходить со всей ответственностью и без очковтирательства, с настоящими реформами, с истинными преобразованиями и четкой самоидентификации, а не очередной раз жонглировать пиаром и смыслами.Украина должна быть полностью готова к НАТО и только после этого мы станем полноправными и достойными членами Альянса. Все остальное – мифы и игра в политику, а не процесс реального государства.
Источник: "ГОРДОН"
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