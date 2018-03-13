1. В селе Ближнее под Феодосией в местную мечеть нагрянули оккупанты на “профилактическую беседу” с имамом

2. Севастопольские пропагандоны снова шокированы, как ужасно Крым представил себя на туристической выставке в Москве. Кроме того, оккупант Виталий Мутко, курирующий в правительстве оккупантов сферу туризма, вообще проигнорировал стенд с Крымом. К слову, на выставке совсем не была представлена Ялта — некогда курортная столица Крыма. Пропагандоны напомнили Мутко, как в 2012 году он на просьбу подойти к крымскому стенду на аналогичной выставке, заявил: “Только есть одно условие: верните Крым обратно россии”. Сраные имперцы!

3. Оккупанты сообщили, что “россияне резко потеряли интерес к отдыху в Крыму”. Продажа путевок упала в 2-3 раза (!!!) по сравнению с прошлым годом. Следующий несезон будет ещё веселей, чем предыдущие в оккупации

4. В Джанкое оккупанты презентовали школьникам основы пограничной службы в рамках “Спартакиады юнармейца”. Школьников учили стрелять и удерживать преступников на границе. Православный ИГИЛ

5. Ватоголовый просится на мясо на убой: “Анонимно. Ребята, помогите составить грамотно письмо для поступления на контрактную службу. Что именно указать в тексте письма?”. Ответы: “Какое письмо? В военкомат чеши, писатель. Там все напишут и нарисуют сами”, “(Пишет доносчик Украины, служит на оккупантов) Либо в военкомат иди, либо в штаб самой части за отношением”, “В Сирию на заработки уж невтерпеж? Грузом 200 не боишься возвратиться?”, “Едет на дамбас ваших укропов стрелять”, “Нахрен оно тебе надо?”, “Дружище, там за тебя все сами напишут. Недобор мяса идет, так что с тебя только явка”

6. Жители Крыма продолжают жить в ужасе от того, во что оккупанты превращают полуостров, городя везде, где только можно, заборы. На всех пабликах комментарии крайне отрицательные

7. Упоротый предатель-инвалид из Севастополя продолжает откровенничать: “Конкретно мой участок встрял в 15 году, потому что находится на территории Херсонеса. Тут обыкновенный передел собственности. В рф надо бороться с олигархами, которым путин почему-то дал зелёный свет на всё. Раньше при Украине меня смешило выражение: «Путин не смог побороть коррупцию в россии, он её возглавил». Сейчас не смешно. P.S. Граждане украинцы и другие представители русофобии, не злорадствуйте и не думайте, что тут есть мечтающие вернуть Крым в Украину. Я точно не скучаю по вам. Даже если побираться пойду на перекрёсток, буду делать это с триколором и медалью на груди за возвращение Крыма”

8. Предатели продолжают оформление украинских безвизовых паспортов, с ненавистью отзываясь о российских: “Себе тоже буду делать укробиометрику, а то так надоело с этим вшивым облезлым куриным говном обивать посольства и просить визы. Причем, кто давал раньше визы без проблем, сейчас перестали”

9. Сообщение очередного запоребрика, собравшегося понаехать из Саратова, вызвало предсказуемый срач. Местные схлестнулись с понаехами. После 207 сообщений комментарии закрыли

10. Шойгу вчера заявил, что россия испытала в Сирии 210 образцов оружия. Когда вы выйдете на улицы из-за того, что вам нечего жрать, не удивляйтесь, если вас будут травить химическим оружием. Вы же не возмущались, когда травили сирийцев. Одобрительно приняли травлю предателей в Лондоне. Вот и вас будут травить те же самые лица в тех же самых целях

11. Путин заявил, что “возвращение Крыма под контроль Украины невозможно ни при каких обстоятельствах”. Гитлер тоже когда-то был очень уверен по поводу оккупированных им территорий!

12. Обсуждение на симферопольском ватном паблике новости о том, что в Крым снова приедет ботоксная крыса: “Бюджетных холопов опять на поклон сгонят”, “С какой целью? Денег нет, но вы держитесь — уже было. Надеюсь, с реальными хорошими побуждениями прибудет”, “Терпим. Еще его новый срок терпеть придется”, “Ну, значит будут пробки. Урааааа пробкам. Ура, я не бюджетник и меня не погонят на встречу”, “Путин приезжает. Странно. Отчего же так ПОФИГ”, “На выборы пойду и проголосую. Это максимум, что мы, обычные люди, можем. Митинги в рф запрещены” . Тем временем Песков, который, по словам путина, “гонит пургу”, подтвердил визит путина в Крым 14 марта. Ватные хомячки будут в экстазе

13. Большинство предателей Украины в Крыму не хотят идти на “выборы” путина из-за упавшего уровня жизни и разочарования, но это не значит, что они воспылали любовью к Украине. В их головах по-прежнему каша и штампы кремлевских методичек об Украине. По ссылке прочтите реальную историю. Она хорошо отражает сущность отдельно упоротой части жителей острова-404, которых, на мой взгляд, около 30%

14. Многие крымчане, которые ранее придерживались пророссийских взглядов, почувствовали себя обманутыми, и будут игнорировать “выборы”. Такое мнение высказал изменник Украины Ленур Усманов

15. В крымских школах продажные учителя принуждают детей рисовать плакаты к “выборам” путина на тему “Мама, папа, я — в выборах участвует вся семья”. Кроме того, детям предложили привести своих родителей на “выборы” и сфотографироваться на фоне своих рисунков. Путину нужна явка — больше ничего!!!

16. Крымских татар под угрозой увольнения заставляют идти на “выборы” путина. Кроме того, между бюджетников проводят собрания, на которых всех обязывают идти на “выборы” Тем временем Меджлис призвал крымских татар не принимать участия в этом незаконном фарсе

17. В Севастополе в день “выборов” путина и аннексии Крыма оккупанты проведут массовые гулянья. Похороны россии с веселым оркестром, так сказать. В Бахчисарай и район навезут рашистских певцов ртом, сгонят военную технику и устроят ярмарку с салютом

18. Многие крымские мусора хотят голосовать за недобитого коммуняку Грудинина — типа “потомушо хйло — мудак”.

19. Мне наплевать на россию с её “выборами”. Хоть самоликвидируйтесь там, хотя в сталагмитах из говна захлебнитесь. Устали мы от вас!!!

20. Принесли приглашение на “выборы”. На улице девчушка пихнула календарик “выборы”. Неделю назад пихнули в почтовый ящик “приходите на”. Надо тикать 18-го из хаты, бо точно придут “поговорить о выборах”.

21. Сегодня принесли пригласительные на “выборы”. Блин, с фамилиями и инициалами! Откуда? Наверное, в паспортном столе взяли, потому что никому из переписчиков двери не открывала. Все пять листочков улетели в мусор. Ватному брату тоже ничего не дала. Нефиг!

22. Звонок из Крыма в студию Крым.Реалии: “Я телефоную з Криму, Сакський район. Зараз, коли наближаються вибори путінські, i вот мене вчора сусідка питає: а за кого Ви будете голосувати? А я сміюсь та й кажу: за Собчак… Да Ви шо, Ви хочете, щоб Крим віддали Україні? Так нас же тут усіх повирізають… Я кажу, Ви українці самі! Кажу, через то нас ніде не поважають, що ми продаємо свою мову, свою державу. Крим наш! Крим український! Мені вже сімдесят четвертий рік, але я все-таки надіюся, що я, може, доживу ще, що Крим повернеться в Україну”. В конце своего монолога женщина едва сдерживала слёзы

23. ЕС продлил на полгода полезные санкции против россии из-за угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Санкции были введены в отношении 150 персон и 38 компаний

P.S. Предвыборная шизофрения набирает обороты. Несмотря на то, что оккупанты перешли к откровенным угрозам, я призываю всех жителей Крыма не быть рабами и не идти на незаконные выборы!!!

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