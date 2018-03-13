Pininfarina представила концепт электрического суперкара (ФОТО) - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
ТВИТТЕР
Новости СМИ2
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Pininfarina представила концепт электрического суперкара (ФОТО)
13.03.2018 13:34
Итальянская фирма Pininfarina представила на Международном автосалоне в Женеве концептуальный спортивный автомобиль с обозначением HK GT.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
новости авто
экономика
общество/экономика
концептуальный
спортивный
автомобиль
обозначением
женеве
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Обновить
Отправить
Отменить
RSS
2008-2018 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books