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Pininfarina представила концепт электрического суперкара (ФОТО)
13.03.2018 13:34
Итальянская фирма Pininfarina представила на Международном автосалоне в Женеве концептуальный спортивный автомобиль с обозначением HK GT.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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