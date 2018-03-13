Нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко сказал, что если будут основания, генпрокурор внесет в Верховную Раду представление в отношении его внефракционной коллеги Надежды Савченко. Геращенко: Следить за передвижениями Савченко у меня нет ни времени, ни желания Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Следить за передвижениями Савченко у меня нет ни времени, ни желания. Если Савченко уедет жить в Российскую Федерацию, значит все подозрения в отношении нее подтвердятся. Я думаю, что она вернется в Украину и пойдет на допрос к следователю. Если будут основания считать, что Савченко – соучастник в ряде преступлений, и это будет иметь достаточные основания, то генпрокурор внесет требование о снятии с Савченко депутатской неприкосновенности. Я за это проголосую "за". Обязательно. Двумя руками", – сказал Геращенко.Савченко приходила на судебное заседание по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. Она говорила, что его задержание может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине.12 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга.По утверждениям издания "Страна", Савченко может быть фигурантом дела Рубана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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