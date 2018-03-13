Стало известно, что актриса Мэйси Уильямс могла не получить роль в культовом сериале "Игра престолов" из-а поездки на свиноферму, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что именно благодаря роли Арьи Старк в Игре престолов, Уильямс получила мировую слава. что в свое время едва не пропустила кастинг на роль.

Актриса призналась, что вместо кастинга, она хотела поехать на свиноферму. Девушка не уточнила, с чем именно было связано ее желание туда отправиться.

По данным источника, что Мэйси Уильямс получила одну из главных ролей в сериале в 14 лет. Отправиться на кастинг ее уговорил ее агент, который заметил Мейси в Бристоле на шоу талантов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, пятая серия нового, седьмого сезона американского драматического телесериала "Игра престолов" собрала рекордную за всю историю картины аудиторию зрителей и телеэкранов. Серия, получившая название "Восточный дозор", вышедшая в эфир 13 августа, собрала у телевизоров 10,7 миллиона зрителей. В данное количество не входит число людей, которые смотрели случай в повторе.

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