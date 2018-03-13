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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко вела переговоры с
высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в
Украине. Вероятно, это была провокация, сообщили источники
интернет-издания "Страна". Сейчас Савченко находится в Страсбурге
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Издание ссылается на свои
источники в силовых структурах, которые сообщили, что история эта
начала развиваться еще полгода назад. Тогда Савченко якобы
обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами Главного
управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины во главе с
Кедром (майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) "возможное
изменение ситуации в стране".Речь якобы шла о том, что
патриотически настроенные офицеры, недовольные коррумпированной
действующей властью в стране, могли бы помочь политикам-патриотам
"свергнуть антинародный режим"."Правда, новоявленные "декабристы"
из спецназа ГУР зачем-то спросили у Савченко, есть ли у нее
возможности привезти оружие из "ДНР" для осуществления этого
замысла. Наш источник не смог пояснить, почему Надежда не задалась
логичным вопросом – зачем украинским военным (да еще и из
элитного подразделения) для осуществления переворота в Киеве
потребовалось оружие аж из Донецка. Неужели нельзя было просто
взять в своей же части?" – пишет "Страна".По данным издания,
именно нардеп познакомила Рубана с Кедром. Переговорщик якобы
согласился помочь с доставкой оружия из террористической
"ДНР".После этого Кедр познакомил Савченко с командиром крупного
подразделения Вооруженных сил Украины, который за $2 млн
якобы "выразил готовность участвовать в свержении режима и
двинуть свою часть на Киев". Решить финансовый вопрос нардеп
попыталась с рядом оппозиционных политиков, часть из которых
"просто перестали общаться с Савченко, сочтя ее сумасшедшей".По
данным источников "Страны", все разговоры фиксировались на видео и
аудио.Так, первая партия оружия была вывезена из террористической
"ДНР" в ноябре 2017 года и переправлена в воинскую часть в
Хмельницкой области, "где служил Кедр. Во время вывоза второй
партии Рубан был задержан."В общих чертах подобная версия и будет
вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут
утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об
организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в
этом участие, действительно завербовав их", – считает
собеседник издания.По его словам, налицо "классическая
провокация и подстава". Видимо, военные сами намекнули нардепу,
что давно хотят свергнуть "прогнившую власть", а та
согласилась. Это подтверждает и факт документации разговоров с
Савченко, и становится понятной главная загадка истории –
зачем заговорщикам понадобилось оружие из "ДНР", если и в Украине
его в избытке."Очевидна главная цель только этого процесса –
уничтожить Савченко как политика. А через нее дискредитировать и
других оппозиционеров, с которыми она общалась", – добавил
собеседник "Страны".8 марта Рубана задержали в
контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области
за нелегальную перевозку крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему
по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14
(приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический
акт) Уголовного кодекса.По данным Службы безопасности Украины,
Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий
Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные
нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена
Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО
Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал
главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под
залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года
Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию
средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил
он. Грицак также утверждает, что Рубан координировал свои
действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром
Тимофеевым.Савченко заявляла, что арест главы "Офицерского корпуса"
может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине.
"После смены руководителя СБУ мы увидели, что как-то отношения
Рубана как переговорщика с новой СБУ
испортились", – отметила нардеп.12 марта генеральный
прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызвали на
допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира
Рубана."Служба безопасности Украины направила народному депутату
Надежде Савченко вызов на допрос на завтра, тем не менее сегодня в
четыре утра она отбыла с территории страны", – сказал глава
ГПУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за
неделю уведомила парламент о своей командировке за
границу. В пресс-службе нардепа заявили, что
она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.
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