Глава британского МИД заявляет, что "друзья и партнеры" Лондона поддерживают его в связи с "делом Скрипаля"

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассказал о поддержке западными странами позиции Лондона по "делу Скрипаля", сообщил во вторник телеканал "Скай Ньюз".

"Мы разговариваем с нашими друзьями и партнерами, объясняя, что то, что мы видим, с высокой степенью вероятности похоже на действия российского государства. И меня очень ободрила сильная поддержка, которую мы получаем", - заявил Б.Джонсон.

Он отметил позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. "Рекс Тиллерсон прошлым вечером абсолютно ясно сказал, что считает произошедшее проявлением все более деструктивного, враждебного поведения России, безрассудного использования химического оружия, которое пришло из Сирии на улицы Солсбери", - сказал Б.Джонсон.

Британский министр также отметил, что разногласия у Лондона возникли именно с властями РФ, а никак не с российским народом. "Мы не хотим демонизировать ни Россию, ни российский народ, к которому мы, непременно, относимся с большим уважением", - сказал он в интервью британским СМИ.

"Россия - это великая страна. И очень жаль, что российское руководство, кажется, решило двигаться в этом опасном и разрушительном направлении", - отметил Б.Джонсон.

Он напомнил, что Великобритания до полуночи 13 марта дало время России, чтобы "объяснить, каким образом вышло так, что "Новичок" был использован на улицах графства Уилтшир". Он также заявил, что Великобритания хочет, чтобы полные данные об инциденте были предоставлены в ОЗХО. Если Россия не предоставит Великобритании объяснения, в среду Великобритания объявит об ответных действиях, напомнил Б.Джонсон.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также предоставить в ОЗХО информацию по нейропаралитическому веществу. Также Т.Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химоружия и не обеспечит доступ к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.