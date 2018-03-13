|Одиозный нардеп засветил в ВР часы за $16 тысяч (ФОТО)
|13.03.2018 13:50
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Это уже далеко не первый случай, когда нардепы появляются в Раде с дорогостоящими аксессуарами.
Бывший депутат «Партии регионов», а ныне член парламентской фракции «Оппозиционный блок» Сергей Кивалов появился на заседании Верховной Рады 13 марта в часах стоимостью 16 тысяч долларов, информирует svodka.net.
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Соответствующий снимок в парламенте сделал фотокорреспондент «Апострофа» Александр Гончаров.
На фото видно, что на руке у Кивалова часы швейцарского бренда Blancpain из коллекции Leman. Согласно данным интернет-магазинов, розничная цена этого аксессуара составляет 16200 долларов.
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Это уже далеко не первый случай, когда нардепы появляются в Раде с дорогостоящими аксессуарами.