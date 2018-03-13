Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее только, стоит за отравлением российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

На выступлении в британском парламенте Мэй рассказала, что при отравлении Скрипаля использовалось нервнопаралитическое вещество военного типа, которое производили в России. Как передает "", речь идет о веществах класса "Новичок", которые разрабатывались с 1970-х годов в СССР, передает .

По словам Мэй, расследование еще не завершено. Однако не исключена вероятность того, что нервнопаралитическое вещество могло быть украдено из российских лабораторий.

Она добавила, что Россия не раз действовала на территории других стран и применяла отравляющие вещества, в том числе при отравлении россиянина Александра Литвиненко.

Великобритании заявила, что в среду, 14 марта, объявит о возможных ответных мерах против России.

Вещество "Новичок" - это химоружие, которое считается примерно в восемь раз ядовитее запрещенного VX (ВИ-газ).

Напомним, Сергей Скрипаль был сотрудником ГРУ, где проработал до 1999 года. В 1995 году он был завербован спецслужбами Великобритании. В 2006 году российский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаля помиловали и передали .

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